一名女大生分享，和大11歲的男友交往一年，最近男友老傳一些性愛教學影片給她，讓她感到很沮喪，懷疑是自己床上表現不佳，男友才傳這些影片給她，引起網友討論，不少人安慰原PO，並紛紛表示男友的行為不太妥當。

一名女大生昨在Dcard上分享，男朋友比她大11歲，兩人交往1年左右，最近男友很愛傳一些性愛教學的影片給她看，讓她感覺很不好，因為男友是她第一個發生性關係的人，所以她的技巧也沒那麼純熟，但她認為2人交往的這一年中，她應該比一開始進步很多。

女大生表示。她為了讓自己更進步，也曾上網看教學影片，但男友近日不斷傳這種影片給她，讓她忍不住多想是不是對方覺得她做得不好，因此每次看到男友傳來這種影片就會覺得很沮喪，也對自己更沒有信心，雖然每次看完影片還是會記住內容，但是她還是覺得心裡不舒服。

女大生好奇問，男生傳這種影片到底是什麼意思，是單純希望她可以進步嗎？因為她過去激戰結束以後，也曾當面問男友她剛剛表現如何，對方都只會回一個讚字，但又會傳這麼多教學影片給她，讓她根本不知道男友的評論是真是假，她追問男友為何傳這麼多影片給她，男友卻說這只是知識。

貼文引起網友討論，「不然妳傳壯陽廣告給他，妳說只是覺得這個好像很厲害」、「女孩別這樣，你這樣很累，這感覺有點病態，感情是互相的」、「我覺得偏噁，性愛本來就是兩個人一起溝通、討論怎麼讓雙方舒服，而且是雙方都願意。但三番兩次一直傳教學影片是想怎樣」、「為什麼要跟一個時不時就在傳這種影片給你的人交往？你都已經感到壓力了，他還只是想要你學怎麼樣會讓他更爽」。