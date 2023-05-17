夜尿常會讓人想到是攝護腺肥大所致，但醫師表示，有些人即使無攝護腺肥大困擾，每晚上廁所次數也超過一次，很可能是腎臟出問題，因腎臟在睡眠中有濃縮尿液功能，若無此功能會導致睡眠的尿液仍多，必須中斷睡眠起身排尿。醫師提醒，無法濃縮尿液是腎功能不佳的領先指標，若未及時就醫治療，將面臨腎衰竭、甚至洗腎一途。

腎臟科醫師江守山在《逆轉腎不洗腎》YouTube中表示，夜尿的定義為夜間睡眠中起身排尿超過1次，若非攝護腺肥大造成的夜尿，代表腎臟開始出問題，因為腎臟在夜間有尿液濃縮的機制、以避免夜間排尿，若此機制出問題，會使得夜間尿液仍多、增加膀胱尿液存量，迫使人起身排尿。

他並強調，有些人雖出現夜尿，仍可能還未出現腎絲球過濾率偏低的問題，「因此夜尿是一領先指標，」此時，及早就醫診斷治療，仍可避免腎衰竭到來。

江守山並表示，民眾可用3指標來觀察腎臟功能，除了上述的夜尿，另可觀察下肢有無水腫、有無泡泡尿。下肢腫脹是指下午有無感覺鞋子較小、腳踝較腫脹、小腿較脹等。

至於泡泡尿，他表示，可觀察尿液中的泡泡有無在10秒內開始消失，若未消失可能是因為腎絲球腎炎引發的蛋白尿，「但目前腎絲球腎炎仍有機會逆轉，成人有7成根治率，孩童的根治率更高達95%。」因此，及早就醫診斷治療，仍有機會逆轉腎、不洗腎。