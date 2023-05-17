聯合國16日發布《2023年世界經濟形勢與展望》年中報告，該報告將中國2023年的經濟增長預測從此前的4.8％上調至5.3％。此外，預計全球經濟將增長2.3％，比1月份發布的報告上調了0.4個百分點；2024年增長2.5％。

央視新聞引述報告指出，在通貨膨脹、利率上升和不確定性加劇的情況下，全球經濟強勁復甦的前景仍然黯淡。由於新冠疫情影響持續、氣候變化惡化的影響和宏觀經濟結構性挑戰，世界經濟仍面臨長期低增長的風險。

根據該報告，世界經濟預計在2023年增長2.3％（比1月份預測的數值增長0.4個百分點），在2024年增長2.5％。中國今年經濟增長率上調為5.3％，美國上調至1.1％，歐盟經濟預計將增長0.9％。

聯合國經社部全球經濟監測處負責人拉希德（Hamid Rashid）表示，中國的第一季零售非常強勁，超出了很多人預期，零售從第一季直到現在依然強勁，此外服務行業也表現非常好，與此同時房屋銷售也出現了反彈，特別是新房銷售。

拉希德還表示，中國的通膨率低於其他很多主要經濟體，而且財政基礎良好，這意味著中國的貨幣政策和財政政策都有很大的空間對經濟增長提供支持。

此外，儘管全球主要經濟體經濟增長預測均有改善，但對於很多發展中國家，由於信貸條件緊縮和外部融資成本上升，增長前景惡化。在非洲、拉丁美洲和加勒比地區，預計今年人均國內生產總值將僅略有增長，這強化了經濟表現停滯的長期趨勢。預計最不發達國家在2023年將增長4.1％，2024年將增長5.2％，遠低於2030年可持續發展議程中設定的7％的增長目標。