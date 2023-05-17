周二泛歐Stoxx 600指數收盤下跌1.97點或0.42%，為464.7點。

美國最大居家裝潢零售商家得寶下調今年銷售預期，獲利較此前的財測更大幅下調。此外官方數據顯示，美國四月零售銷售的增速，僅市場預期的一半。

同時之間，歐洲央行(ECB)官員的鷹派言論，最近幾周給投資人帶來壓力，並且掩蓋了歐洲企業樂觀財報的風采。

據路透調查經濟學家，歐洲央行未來兩次政策會議，預計將分別加息25基點(1碼)。許多經濟學家還表示，更大的風險在於，未來利率仍有可能進一步走高。

由於中國疲弱的經濟數據，引發對經濟放緩的擔憂，汽車股也下跌了0.9%。

在個別股票中，瑞典遊戲和博彩公司Embracer集團在下調全年獲利預期之後，股價下挫15.9%，跌至STOXX 600的底部。

瑞士聽力裝置製造商Sonova在公布去年核心獲利低於預期之後，下跌10.7%，報248.8瑞郎。

電信股下跌0.9%。義大利電信(TIM)由於固網業務的出售競購過程不確定性不斷增加，股價下跌2.2%。

英國的沃達豐(Vodafone)股價下跌7.4%；此前該公司的新老闆Margherita Della Valle表示，為了簡化公司，她將在三年內裁減1.1萬個工作崗位，並警告稱，今年自由現金流將減少15億歐元。

車用零件供應商佛吉亞(Faurecia)升3.1%；稍早高盛將該公司評級上調至買進。