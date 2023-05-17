●Kace Capital Advisors常務合夥人Ken Polcari在談到家得寶和零售額報告時表示，你可以說人們厭倦花錢在房子上，他們想要體驗、他們想出門、他們想做其他的事，但根據家得寶，人們不想修理房子，因為他們的收入非常糟。感覺上是人們對聯準會升息的成功開始有點變得較為敏感，而這齣還沒落幕的債限戲碼也在引發焦慮。

●U.S. Bank Wealth Management固定收益研究部門主管Bill Merz表示，自11月中旬以來，標普500指數股票確實一直在3800點至4200點區間內波動，我們有點被困在那裡。我認為這反映出投資人在政策方面感受到的不確定性。經濟會如何反應？消費者能否在這段期間繼續消費，以及這能持續多久？

●摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic表示，如果無法化解債限談判僵局，原本已經存在的經濟衰退威脅恐將加劇，若借鏡2011年8月的債限之爭，美股可能面臨拋售，他並重申減持歐美股市的建議。