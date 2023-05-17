俄羅斯昨（16）日稱，阻擋不了的「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈「摧毀」西方援助基輔的「愛國者」防空系統（Patriot），愛國者是美國最先進的防空系統之一。美國官員坦承，愛國者可能有「受損」，正在評估受損情形，但強調沒有被摧毀。

俄羅斯16日稱，「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈擊中美製「愛國者」防空系統（Patriot）。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社、英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）報導，俄羅斯昨日對基輔進行大規模空襲，凌晨3時基輔居民被爆炸巨響震醒，防空系統成功攔截飛彈的火花點亮夜空，爆炸聲響持續數小時。

俄軍16日空襲基輔，防空系統成功攔截飛彈引爆的火光點亮夜空。

俄羅斯國防部昨日在Instagram發文稱，「匕首」極音速飛彈的高精準打擊摧毀了一套美製愛國者防空系統。不過烏克蘭軍方不願證實，僅表示成功攔截18枚飛彈，其中包含6枚「匕首」極音速飛彈，《每日電訊報》指出，這是基輔的防空能力首度受到「匕首」飛彈齊發測試。莫斯科過去宣稱，「匕首」極音速飛彈是「阻擋不了的」。

不過CNN、路透社皆引述美國官員指出，基輔的愛國者防空系統確實可能「受損」，但強調沒有被「摧毀」。官員表示正在評估受損情形，這將影響愛國者防空系統是否必須整套撤離進行維修，或是就地由烏軍修繕。

烏克蘭目前一共有2套愛國者防空系統，一套由美國捐贈，另一套由德國、荷蘭共同捐贈。目前尚不清楚是哪一套可能受損，但撤出任何一套進行短暫維修，都可能影響基輔的空中防禦力量。

另一名美國官員透露，俄羅斯飛彈可能擊中愛國者系統的零件，愛國者主要有6大零件，包括發電機、雷達、控制站、天線、發射台及攔截飛彈。CNN指出，其中1至2個主要零件受損，都可能迫使烏軍將系統暫時送出國進行維修。

報導指出，愛國者的雷達能幫助偵測遠程目標，但是雷達為了偵測威脅所發射的訊號，也可能促使敵軍偵測到愛國者系統的位置。