民進黨主席暨總統參選人賴清德出席政大講座，有學生直接詢問他有關兩岸關係的看法。賴清德回應，台獨不是宣布台灣獨立，而是認為台灣不屬於中華人民共和國的。對此，媒體人朱凱翔在臉書粉專「不演了新聞台」酸，「再這樣下去，賴清德可能會成為這場選戰中，第一個承認九二共識的總統候選人。」

朱凱翔17日撰文表示，由於不少人都對賴清德兩岸立場非常好奇，希望對此能明確表明。賴回應，「所謂的台獨，不是宣布台灣獨立，意義是台灣不屬於中華人民共和國的一部分。」朱凱翔指出，賴清德這種說法繼續發展下去，可能會是2024選戰當中，第一個承認九二共識的總統候選人。

但對於兩岸看法，賴清德曾擬將總統蔡英文的「四個堅持」納入民進黨綱，

朱凱翔還酸賴清德未來的講法，他可能還會氣噗噗怒懟其他人都不懂「一中各表」，不然阿德是要怎麼解釋中華民國那個「中」？

對於朱凱翔的解釋，網友也相當震驚，留言「「到頭來還是中華民國好用，但用之前，還會不忘再蹧蹋兩句」、「看看賴先生的台獨說法演化史，到選前之夜應該就會宣布支持九二共識了」、「他講的這套不就是馬九的九二共識嗎？」、「媽的平行宇宙」。

針對兩岸看法，賴清德曾表示主張「守護台灣」，促進台灣的「民主、和平、繁榮」，也傳出要強調反共不反中；賴自己也曾多次表示會依循總統蔡英文的「四個堅持」路線，即堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。