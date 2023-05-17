台積電設廠效應近年已讓南科成為半導體重鎮，吸引9.2萬南漂科技新貴湧入，成功帶動買房需求，園區人數未來持續成長到18萬人以上。「南科新鮮人租屋在新市、善化，一有能力購屋時就會錢進台南正市區，如永康、東區。」遠雄房地產行銷協理陳信宏指出，在南科人選門牌著重地段、機能、學區這三大重點考量下，緊貼東區生活圈，擁有市心保值地段價值，又是「離南科最近的市中心」的永康探索公園旁19公頃自辦重劃的「永大市政特區」最夯，開發規模小巧精美，成熟商圈環繞，區內多高級透天別墅，是永康「新富聚落」。

「台南購屋的蛋黃核心，有往東區板塊位移的趨勢。」仲介業者分析，東區自2015年南紡購物中心開幕加上平實營區重劃引爆眾案齊發後，開始價量齊揚，在近五年內追上北區、中西區房價，來到4字頭。與東區商圈緊密連結的永康，受惠近年南科光環加持，行情攀升到每坪35~45萬元，不單在南科人心中早已歸類為市中心生活圈，而且還蟬聯13季台南建物買賣轉移棟數冠軍，從2006年至今都是台南交易量最火熱的行政區。

位於此區內佔地約6公頃的公園為目前全台灣最大的探索教育公園。（圖/業者提供）

永大市政特區指標案「遠雄東御苑」，基地1529 坪鄰近崑山國小，在永康西灣里萬坪景觀公園第一排打造雙棟15層樓高建築，規劃29~48坪2~4房，每間臥房10公分超低檯度開窗，無暗房設計，訴求重劃區內條件稀有的第一排綠地「公園宅」，29坪2房2衛是年輕首購首選、39坪3房獲區內換屋與規劃預留小孩房空間的新婚族群青睞，48坪4房滿足透天換屋三代同堂需求，南科新貴佔買盤約3成5至4成間。

「遠雄東御苑」匯聚永大市政特區５大優勢，包括知名的永康探索公園等２座公園約3萬坪公園綠地，開車前往高鐵站三井outlet、南科、市中心只要15~20分鐘，依靠車流量少的平面路網15分鐘就能進入南科上班，避開台南到南科上高架走高速或快速道路所有塞車節點，並擁有永大路商圈、大灣商圈、小東路商圈、車站商圈等４大成熟商圈，５處政府行政機關，與崑山國小及明星學校大灣高中等６大全學齡完整學區和周邊多元的補教資源，買「遠雄東御苑」不單兼具未來性、在地機能、學區，更一次到位在市中心擁有購屋族夢寐以求的公園宅。

遠雄東御苑

接待中心：台南市永康區永華路、永榮一街口

賓客電話：06-273-6000