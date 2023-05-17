張善政證實受邀中常會 這樣評論藍總統人選

國民黨的總統提名之爭即將揭曉，桃園市長張善政17日被問到外傳要提名新北市長侯友宜，他坦言有收到邀請，下午會到中常會，「但是人選我並沒有被告知」，強調不管提名誰，都一定是最強的人選，希望國民黨團結，打贏2024選戰，讓台灣有一個更好的未來。

「我有收到通知，邀請我下午到中常會去！」，張善政說，應該就是要提名國民黨的總統候選人，但是人選他並沒有被告知。

張善政強調，不管國民黨提名什麼人出來，他相信都是最強的人選，也希望國民黨這次要好好的團結，大家把2024選戰打贏，讓台灣有一個更好的未來。