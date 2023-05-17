中職樂天桃猿啦啦隊女神林襄，憑藉清純外型與火辣身材，深受台日粉絲喜愛，在IG上擁有168萬粉絲追蹤，更被封為「流量密碼」，日前林襄在社群上分享自己真實的體重數字，並透露近四個月來的體重變化。

林襄16日在IG限時動態中分享她的真實體重，照片中可見體重計上顯示的數字為41.1公斤，而這數字對於身高160公分的她，經計算後BMI僅有16.1，而該文中林襄還透露「上次量體重是四個月前42KG，今天則是41.1KG」可見林襄在拍攝完寫真集後，仍對於自己的體重相當要求。

林襄目前體重僅41.1公斤。（圖／擷取自林襄IG）

事實上，林襄自爆紅後，可以說是工作滿檔，近期球賽開打後除有固定的啦啦隊應援外，還有各品牌代言活動需出席以及主持網路節目等工作，日前她還與日本《Playboy》週刊合作，飛到日本拍攝，台灣、日本兩邊跑的她，接下來又要跟隨樂天女孩到美國表演。

此外，林襄16日在IG上透露，自己過兩天要飛香港，還問粉絲「有沒有推薦必去的地方或是必吃的東西」而林襄也提到，前天工作結束後被拖去吃晚餐，直言「最近身邊的人都好關心我，充滿溫暖」對此，粉絲看到後相當心疼直呼「小襄是不是太操了」、「林襄辛苦了」。