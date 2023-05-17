藝人王思佳被指拿假名牌包，又捲入學歷造假風波，雖然開直播強調持有購物證明，卻被說「這樣沒用」，讓她飽受委屈聲淚俱下，不過如今被爆出住的豪宅原屋主想出售，但她買不下手卻又不想搬，甚至處處刁難有意看屋的買家，惹得房仲圈怨聲載道。

根據《鏡週刊》報導，王思佳日前出席活動時，表示了女兒的學區和工作考量，想要找內湖一帶的房子，雖然曾想過把租屋處買下來，但必須先和老公討論好再做決定，在於市價可能破億，不過卻傳出實情是房東有意出售，但她不想購入才得另外尋屋，還被爆料她對於預約看屋的買家配合度低，連態度也相當不好。

王思佳被爆若房仲和客戶約時間看屋，必須配合她的時間，不過礙於她很難喬出空檔，甚至只能約一大早的時間，實際看屋的人在近一年內寥寥無幾，甚至還有人爆料打給房仲想要看屋，卻被王思佳以各種理由刁難，先是表示小孩感冒要過個幾天才行，接著又以對於買家身分審核較嚴格，必須得先了解對方的身家背景，才願意接受看屋，此舉讓房仲業者極度不滿，揚言不想再承接該案，王思佳經紀公司則表示沒什麼好回應。

假包風波爆發後，不少網友開始質疑她身上精品的真偽，王思佳表示這些年很多東西是朋友或廠商送的，不可能保留每一張單據來證明真偽，接著強調「所有單據秀出來不是炫富，有疑慮也是花錢買到的教訓，被質疑也是概括承受」。