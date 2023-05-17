腸病毒疫情增溫，台中市衛生局呼籲落實洗手。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

近日流感、新冠和腸病毒盛行，依據疾病管制署疫情監測資料統計，台中市今年第16至18周（4月16日至5月6日）腸病毒門、急診就診分人次持續攀升，已達預警值；台中市教育局統計截至昨（16日）台中市公私立幼兒園共13園18班因腸病毒停課，另有1托嬰中心因腸病毒停托。

台中市衛生局長曾梓展指出，台中市今年第16至18週（4月16日至5月6日）腸病毒門、急診就診分別為1390、1839及1865人次，台中市雖尚無腸病毒重症確定病例，但社區腸病毒感染風險持續升溫，提醒民眾落實3撇步，包含勤洗手、重點性消毒及生病不上課，有效避免腸病毒。

開業小兒科醫師施勝桓表示，天氣轉熱但近日病號仍多，流感有退燒，但新冠和腸病毒燒起來了，很多交叉感染，值得注意的是今年的腸病毒以咽頰炎為主，但水泡不明顯，多以咽頰潰瘍表現，提醒家長症狀不典型，仍有十萬分之一有可能併發腦炎、心肌炎等重症，不能輕忽。

曾梓展說，為維護幼兒健康，依據台中市腸病毒通報及停課、停托標準，感染腸病毒學童應請假在家不上課、不收托至少7天，如托嬰中心或幼兒園等學前教托育機構所在的行政區於今年有曾被檢驗出腸病毒71型陽性個案或腸病毒感染併發重症確定個案時，同一班級7日內有2名兒童感染腸病毒必須停課7日；若非為公告的行政區，則同一班級7日內有3名兒童感染腸病毒時，建議自主停課7日。

台中市教育局統計昨16日台中市公私立幼兒園有13園18班因腸病毒停課，托嬰中心部分則有1托嬰中心因腸病毒停托。