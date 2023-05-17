【全程字幕】今下午將被國民黨徵召選總統？ 侯友宜：責任來了我一肩承擔 @ChinaTimes ​

新北市長侯友宜預計今日下午將被國民黨徵召，之後該如何對抗民進黨，侯友宜強調，可針對所有問題提出討論，但最終國家每一份子都要團結在一起，現階段很多情況可提出就事論事，把事情弄清楚，與未來問題怎麽解決，與如何共同承擔。國家是大家的，絕對要針對問題解決，而且願意大破大立做改變。

被問到今天是否是徵召前最後一次參加市政會議，接下來會請辭還請假，侯友宜強調，新北市的市政永不停歇，所有大小建設一定要如火如荼全力以赴把市政工作推展，尤其規畫的2030年願景，是我們既定的期程，期待市政在大家努力下，能把事情做的更好。

至於副市長謝政達是否請辭操盤，侯友宜表示，新北市只有一個信念，新北市的市政絕對不能停歇，絕對要全力的推進。

傳出國民黨將在520造勢，侯友宜說，一切按照黨中央的規畫跟步驟來走；下午是否會發表什麽演說，侯再強調，謝謝大家也尊重黨的規畫。