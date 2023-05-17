晴天國際旅行社董事長陳依福除了深耕精品旅遊，也推出特色旅遊路線帶旅人暢玩世界。（ 晴天旅遊提供）

安娜普納基地營ABC可以見到五色經幡旗幟飄揚，象徵神聖的意涵。（ 晴天旅遊提供）

聖母峰基地營EBC是許多人登山健行的夢想之地。（晴天旅遊提供）

聖山魚尾峰之旅Mardi Himal看日出，欣賞大山風景。（晴天旅遊提供）

尼泊爾加德滿都「Swayambhunath」是當地指標性建物，也是著名的佛教聖地，寺廟附近有成群的猴子，而有猴廟之名。（晴天旅遊提供）

海拔4130米的安娜普納基地營ABC是尼泊爾最為著名及最受歡迎的中級徒步線路。（晴天旅遊提供）

深耕旅遊業數十年的陳依福，在擔綱導遊16年後，2007年創業打造「晴天國際旅行社」，迄今16年，獲得金質獎肯定，歷年來得過17座獎項，本報專訪晴天旅遊董事長陳依福一探疫情後的旅遊趨勢。

陳依福觀察，以團體旅遊來說，日本線恢復70％，歐洲主流路線恢復60％，主要原因就是航班還沒完全恢復，疫情期間很多點停飛、減班、變成小飛機，現在一時之間也沒辦法都恢復，像是中南美的旅遊其實只恢復到3到4成，消費者還是會先選擇比較熱門的國家跟不需要頻繁轉機的地方去旅行。

至於價格部分，以團費來說增加30％，因為光是機票就漲了30到40％，加上當地消費也漲，看似旅遊大爆發，實際上是需求多，供應不足，變成價格高漲，陳依福坦言，現階段的旅遊爆發仍不足以填補疫情期間的缺口，預計要3到4年的時間，才有機會回到疫情前的榮光，比較樂觀來說，未來的規模也會比過去更大。

疫情期間許多同行歇業、休生養息，而陳依福卻看到機會，他認為，危機就是轉機，正是招攬優秀人才的時幾， 正好專營日本頂級旅遊的「利百加」旅行社宣告歇業，他一得知消息便與之聯繫，接手線控、業務、領隊等近30人團隊，2021年11月再創「晴日旅行社GOODAY TOURS」，陳依福形容外人看似豪賭，實則他嗅到市場機會，他也相信自己對於產品的判斷力，未來性，基本上7到8成都很精準，他看好的產品都有在市場上耕耘起來，當時他預估2022年底疫情將解封，果然10月迎來解封的好消息。

疫情期間的擴張，陳依福在此期間讓員工進行教育訓練，花許多時間耕耘人才，因此業界的缺工問題，他沒有遇到，只有精銳盡出的準備，疫情後，他馬不停蹄的走訪各地，走過40多座百岳的他，特別親自走訪尼泊爾推出健行路線，包括「聖山魚尾峰之旅Mardi Himal」、「安娜普納基地營ABC」、「聖母峰基地營EBC」3大行程，並且在行程設計上也做出市場差異化，包括搭乘直昇機減少舟車勞頓的時間，還有旅館選擇的舒適度都有特別精心安排，他也預告後續也將推出各式主題行程，像是滑雪、登山、健行、高爾夫球等特色行程。

疫情後旅遊業蓬勃發展，許多新鮮人也想要投入領隊，陳依福表示，他以自身經驗鼓勵後進，當年創業一直開發市場少有的冷門路線，像是摩洛哥、以色列、克羅埃西亞，開發成本高，出團不成比例就會造成虧損，然而這些路線在金質獎肯定後，就成為晴天旅遊的招牌行程，創業5年後做出成績，賺進第1桶金，才有了後來的壯大跟成長，他以此勉勵新鮮人，成功不在一時，而在堅持。