疫情逐漸解封，彰化拚觀光再下一城，繼二月份有新加坡250位國外旅客，與日本「愛知國際文化交流財團法人」來訪、四月歐洲踩線團來訪彰化後，台灣國際郵輪協會及相關旅行社也至彰化縣踩線，與彰化縣旅遊產業協會業者代表互相交流，深度了解彰化的觀光景點特色，爭取國際郵輪客源市場。

台灣國際郵輪協會率旅行社業者至彰化踩線。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

彰化有豐富的人文、歷史、美食小吃、多樣自然景點，景色動人。彰化縣長王惠美表示，後疫情時代是拚經濟的時候，此次踩線團也安排海線行程呈現濱海風光，搭乘富有懷舊古味的牛車，看海空步道，到鹿港走訪國定古蹟、藝術家交流，體驗鹿港小鎮之美，同時參訪彰濱工業區觀光工廠，整體路線兼具自然、人文，展現彰化的另一面。

臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司處長劉英敏表示，彰化縣政府與臺中港務公司共同合作，推展郵輪來台踩線活動，安排各有特色的景點，藉由踩線活動讓中部地區的觀光活動熱絡起來。

台灣國際郵輪協會秘書長游世荻表示，透過彰化縣政府、臺中港務公司鼎力規劃，暢遊優質彰化景點，提供中臺灣遊輪岸上觀光航程規劃巧思，盼望能把旅客帶進來中部地區。

彰化縣旅遊產業協會理事長黃昱哲表示，除了感謝之意，彰化是半工半農的大縣，有許多工廠都是隱形冠軍，需要借力旅行社帶著國外觀光客來認識彰化；農業方面，彰化更提供眾多優質農產品外銷到世界各地，相信這些透過郵輪旅遊來台灣的外國遊客，一定會喜歡彰化的在地美食及人文風情。

彰化海線風光-芳苑採蚵。 圖：shutterstock／來源

台灣護聖宮-玻璃媽祖廟。 圖：shutterstock／提供

彰化縣政府城觀處表示，此行踩線團的旅行社都是推動郵輪觀光的重要推手，繼2019年12月歌詩達郵輪新浪漫號首航台中港，帶來千位遊客暢遊彰化，期望此次的踩線讓旅遊同業對於彰化的觀光有更進一步的了解與認識，將彰化旅遊特色包裝行銷，彰化縣政府也會全力支持、提供協助，一起創造觀光新未來。

彰化的觀光資源十分豐富，文化資產、人文藝術、自然海景、古蹟建築歷史、藝術匠師、風味小吃美食等，都是非常值得國際觀光客來訪，上午遊程走訪彰化縣的無形文化資產「芳苑潮間帶牛車採蚵」，體驗海牛至潮間帶進行蚵田養殖及採收作業，及最夯的芳苑海空步道，接著到王功漁港品嚐彰化西濱海味王功風味餐，下午行程安排走訪「台灣玻璃館（台灣護聖宮）」、「卷木森活館」、「鹿港老街」、「桂花巷藝術村」、「國定古蹟鹿港天后宮」、「台灣優格餅乾學院」等觀光景點，感受古色古香的鹿港小鎮及觀光工廠特色。

彰化有許多豐富的觀光資源，對於郵輪觀光客極具吸引力，未來郵輪靠台中港後，走台61線只要車程20分鐘即可抵達鹿港，交通動線方便，看準後疫情時代，郵輪旅遊重返榮景，台灣是亞洲第二大郵輪客源地優勢，今年陸續有大型郵輪停靠基隆港、高雄港，彰化縣已經做好接待郵輪觀光客的整備工作，將積極爭取國際郵輪停靠台中港，透過公私部門共同合作，安排觀光客岸上觀光，讓更多郵輪觀光客前來體驗彰化的美、彰化的好。

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