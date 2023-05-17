好市多進口的「科克蘭冷凍綜合莓」和「冷凍藍莓」驗出A肝病毒，引發民眾恐慌，食藥署於4月30日至5月3日擴大後市場抽驗結果，「冷凍草莓」也檢出A肝病毒陽性，共回收1402公斤，該產品雖於4月30日下架，但已有1513包流入市面。

食藥署表示，自112年5月1日啟動後市場擴大抽驗計畫，全面查核及抽驗冷凍莓果之輸入商，截至112年5月16日止抽驗74件，1件陽性，43件陰性，30件檢驗中。該件檢出A型肝炎病毒陽性之產品為科克蘭冷凍草莓（產地：墨西哥，規格：2.72 kg/包，產品標示有效日期2024年8月5日），該產品已於4月30日暫停販售，衛生單位並已於5月5日要求回收已售出仍於效期內之全部Kirkland Signature科克蘭冷凍莓果類產品，後續將由衛生局依法處辦。

好市多「冷凍草莓」也驗出A肝病毒陽性。（圖／食藥署提供）

好市多冷凍草莓也出包。（圖／食藥署提供）

好市多冷凍草莓也出包。（圖／食藥署提供）

食藥署表示，好市多經食藥署抽驗冷凍莓果類產品，於邊境檢出「科克蘭冷凍綜合莓」1件及「冷凍藍莓」1件，並於後市場檢出「科克蘭冷凍綜合莓」1件A 肝病毒陽性一案，衛生單位已命該公司全面回收已售出仍於效期內之全部KIRKLAND SIGNATURE科克蘭冷凍莓果類產品，並持續與地方政府衛生局合作，監督好市多公司辦理後續產品下架回收及銷毀工作。

截至5月16日止，好市多公司各分店回收科克蘭冷凍莓果產品總計累計49,168.32公斤（科克蘭冷凍綜合莓24,089.54公斤、科克蘭冷凍草莓1,402.64公斤、科克蘭冷凍藍莓23,676.14公斤）。

詳細資訊食藥署已於署官網首頁設置「好市多公司冷凍莓果檢出A肝專區」，揭露「A肝個案通報情形」、「好市多冷凍莓果案產品回收情形」、「後市場輸入冷凍莓果抽驗結果公布」、「A肝衛教資訊」、「好市多公司提交之調查報告審視意見」等資訊，供消費者參考，以達資訊透明化。

食藥署說明，為瞭解本次A型肝炎病毒汙染來源，食藥署亦審視該公司5月10日提供之初步調查報告，內容未就產品檢出A肝病毒之原因提出完整說明，不足以確保產品安全，已函請要求該公司於5月31日前提出完整調查報告，於完成調查及改善前，將持續暫停受理該公司相關產品輸入報驗。