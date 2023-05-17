半導體產業面臨供過於求危機，記憶體晶片更是淪為重災區，使南韓大廠三星遭受重擊，根據南韓媒體BusinessKorea報導，三星今年第一季庫存金額高達54.4196兆韓元（折合1.36兆台幣），創下歷史次高，其中半導體庫存占近6成。

報導指出，三星去年9月底的庫存金額高達57.3198兆韓元（折合1.44兆台幣），創史上最高紀錄，雖然三星去年12月底把庫存削減9%至52.1879兆韓元（折合1.31兆台幣），不過由於市場需求下跌，今年第1季庫存金額仍比去年底增加4.3%。

值得關注的是，三星半導體庫存金額已超過30兆韓元，今年第一季，三星半導體事業暨裝置解決方案事業部（DS）部門的庫存金額達31.9481兆韓元（折合8000億台幣），較去年第四季增加2.3721兆韓元（折合596億台幣），半導體庫存金額占整體的58.7%。