徐懷鈺（Yuki）在《浪姐4》（現名《乘風2023》）因練習不足，表演大翻車，遭指頻看隊友動作，眼神相當不自信，有失唱跳歌手的水準，對爭議始終保持沈默的徐懷鈺，則在昨(16日)晚首發聲，發文透露：「我很好」。

徐懷鈺在第一次公演表現大翻車，不只舞步記不熟、慢半拍，還指頻看隊友動作，眼神相當不自信，挨轟拖累隊友、划水，徐懷鈺一夕之間黑名擴散，還登上熱搜榜，而對爭議始終保持沈默的徐懷鈺，昨(16日)晚則曬出粉絲的應援小卡，開心寫下：「謝謝大家的祝福與關心，我很好，有你們我會更好」，她感動向粉絲喊話：「不管你是在哪裡的小怪獸，我都可以感受到你們的心意」。

徐懷鈺限時動態全文。（圖／徐懷鈺Instagram）

同時，徐懷鈺也發文並標記秋瓷炫、李彩華，直呼：「妳們的溫暖我很喜歡」，吸引網一片打氣留言：「到妳的一個笑容及姐姐們的陪伴，我們就放心了，希望能多跟姐姐們互動相處，就能培養出更大的表演默契！」、「yuki 要知道還是有很多粉絲都愛你的，自信起來，我們都在」、「Yuki最棒了！！一定要趕快找回自信的你喔～～～加油加油！！」