餐飲轉戰美妝市場，創業家李怡禛成童顏姊姊。（李怡禛提供）

童顏有機產品情境照。（童顏有機提供）

麻辣壹號店情境照。（麻辣壹號店提供）

營運8年的「麻辣壹號店」，以獨特麻辣粥站穩頂級鍋物市場，提供消費者有別傳統的蔬果麻辣湯頭，不使用湯粉、不犧牲鮮美食材原味，讓饕客饗用麻辣也能少負擔，在撐過疫情挑戰後，迎來缺工危機，她表示，「雖撐過了疫情，但隨之而來的原物料、營運成本高漲以及長期缺員等問題，決定歇業。」

「麻辣壹號店」將在「5月31日」歇業，訂位也早早就被訂滿，李怡禛堅守「麻辣壹號店」崗位到最後一個營業日，在此期間她既是童顏有機營運長李怡禛，經常在社群上直播分享關於女人在生活與與職場所遇到的點滴，她是創業家也是太太、女兒，更是母親，肩負多責，卻一肩扛起，展現女性韌性，她最愛的就是每晚10分鐘敷面膜時光，這是她的專屬Me Time，也是一天之中她最能放鬆的時刻。

成為童顏有機營運長的她也肩負品牌溝通要責，被譽為「童顏姊姊」，她最愛橙花精華，她推薦白天使用橙花光采嫩白精華，晚上擦乳香緊致童顏精華，45歲的她美肌光全靠勤保養，使用產品已有5年的資歷，

153公分嬌小的她，白手起家，打造出精品火鍋「麻辣壹號店」，深受名流喜愛，稱過疫情卻決定歇業，與先生一起工作打拚，加入童顏有機成為品牌營運長，肩負品牌溝通要責，經常直播分享女人心事，她的父母也是她最忠實的粉絲，每次都會準時收聽。

45歲的她美肌光全靠勤保養，使用產品已有5年的資歷，被譽為「童顏姊姊」，她也分享她的美容心法，每天早晨梳洗後，她會使用童顏霜，從臉頰、眼週到脖子輕柔按摩，然後靜靜的閉上眼，感受雙手乳香的氣息，下班回到家，再累都會好好卸妝，使用幾滴乳香馥活油按摩全臉，再帶到耳下、脖子兩側淋巴，然後沾取童顏霜再按摩一次，微微搓熱雙手，掌心覆蓋雙眼，停留、調勻呼吸，透過早晚10分鐘的生活儀式感，調整每天的節奏，當然她也會搭配精油面膜，隨膚況、心情挑選乳香、沒藥、橙花精油面膜，在經常曝曬的臉頰、鼻子部位擦上橙花精華，這是她保持膚色均勻自然的小tips，也很適用於夏季保養。