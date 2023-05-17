66歲女星謝玲玲過去演出《婉君表妹》走紅，1980年代她嫁給富商林建岳後息影，婚後生下5個子女，未料因王祖賢介入導致離婚，婆婆林余寶珠還開出4億港幣（約15億台幣）的天價贍養費，而謝玲玲和林余寶珠之後依舊關係緊密，林余寶珠甚至稱呼她是「永遠的媳婦」，最近謝玲玲替林余寶珠聚會慶祝母親節，有網友起鬨喊：「復婚」，沒想到謝玲玲竟按讚了。

謝玲玲早年被稱作天才童星，當紅之際嫁給林建岳並搬到香港生活，林建岳之後與當紅的王祖賢傳出緋聞，甚至因此決心離婚，當時林余寶珠說重話替謝玲玲出氣，稱兒子是花了2000萬叫雞，而林建岳和王祖賢的緋聞不了了之，近年王祖賢傳出在加拿大有男友，她受訪時否認，並表示這輩子的姻緣「都了了」。

謝玲玲回應網友留言。（圖／翻攝自小紅書）

而謝玲玲雖然與林建岳離婚，和林余寶珠仍維持良好關係，2016年林余寶珠過90大壽，謝玲玲曬出帶著一雙兒女慶生照片，當時她下跪替林余寶珠奉茶，說：「恭祝我的永遠婆婆90大壽，祝願她永遠健康平安，快樂」。3天前她再曬出和林余寶珠合影，說：「有緣成為婆媳，有愛彼此善待。感謝您一直以來的關愛。難得奶奶今天要我們一起去跑馬，也預祝她老人家母親節快樂。」

謝玲玲同時也在小紅書回了不少網友留言，除了透露前婆婆已經97歲，更按讚網友留言：「幸福安康」、「復婚復婚復婚」，引來網友熱議，據《香港01》報導，林建岳和王祖賢未修成正果後，男方接連換了不少任女友，最新的女友是小他24歲的林寶賢，林建岳更大方帶新女友參加許多上流社會的社交場合，看來復合一說只是謝玲玲無心點讚引發出的謠言。