美國今天起訴數名涉嫌竊取商業機密及出口敏感技術的中國與俄羅斯人，其中一起案件是來自中國的前蘋果工程師所為，他被控竊取自動駕駛汽車研發相關軟體。

法新社報導，美國司法部國家安全部門助理部長歐森（Matthew Olsen）公布多起走私、竊取商業機密案；司法部與商務部今年2月成立「破壞性科技打擊任務小組」（Disruptive Technology Strike Force）主責這類案件。

歐森指出：「我們在執行美國法律時保持警惕，以阻止敏感技術流向外國對手。」這些案件由全美各地的檢察官辦公室負責起訴。

根據今天公布的起訴書，來自中國的35歲軟體工程師王偉寶（Weibao Wang，音譯）2016年至2018年獲蘋果聘用，他被控竊取與自動駕駛汽車研發相關的軟體和其它商業機密。聯邦調查人員在2018年搜查其住家，幾個小時後，王偉寶便搭上前往中國的班機離開美國。

另一起案件中，美國紐約南區檢察官威廉斯（Damian Williams）表示，39歲的喬向強（Xiangjiang Qiao，音譯）又名韓森（Joe Hansen），被控違反美國制裁，試圖向伊朗運送可用於製造大規模毀滅性武器的「等靜壓石墨」。

美國當局表示，「等靜壓石墨」是一種可用於洲際彈道飛彈尖端的高科技材料。

美國官員說，其他刑事案件涉及瓦解所謂的採購網絡，這些網絡協助俄羅斯情報部門獲得敏感的美國軍事技術和飛機零件。