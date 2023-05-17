由於台灣供水單位分別有台灣自來水公司與台北市自來水事業處，兩邊的水價並不一致，對於引導節水就有程度上的差異。經濟部說，今年起已經實施耗水費，會經過盤點之後，確認節水狀況，再來做全盤檢討。
水價漲聲起？經部：還沒啟動調整計畫
台水日前有份檢討水價報告送入立法院，引發水價調整聲浪出現。經濟部次長林全能17日出席立法院經濟委員會前受訪表示，水價調整是台水台水因應立法院做出評估報告，不過要調整水價考量的範圍非常多，且也有一定的程序，目前還沒有啟動機制，所以沒有調漲計畫。
台水日前有份檢討水價報告送入立法院，引發水價調整聲浪出現。經濟部次長林全能17日出席立法院經濟委員會前受訪表示，水價調整是台水台水因應立法院做出評估報告，不過要調整水價考量的範圍非常多，且也有一定的程序，目前還沒有啟動機制，所以沒有調漲計畫。
由於台灣供水單位分別有台灣自來水公司與台北市自來水事業處，兩邊的水價並不一致，對於引導節水就有程度上的差異。經濟部說，今年起已經實施耗水費，會經過盤點之後，確認節水狀況，再來做全盤檢討。
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