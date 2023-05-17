美道瓊工業指數16日下跌336.46點，跌幅1.01％，收33,012.14點；那斯達克下跌22.16點，跌幅0.18％，收12,343.05點。S&P 500指數下跌26.38點，跌幅0.64％，收4,109.90點。費城半導體指數小跌3.94點，漲幅0.13％，收3,048.71點。

群益投顧表示，家得寶財報不佳，加上在收盤之前債務上限談判前景不明，道瓊成分股普遍疲弱，美四大指數集體盡墨。另關注「大空頭」Michael Burry第一季買入多檔地區性銀行股，包括PacWest。AMD上揚4.19％，在各家避險基金持倉中備受關愛。

不過，市場傳出，美總統拜登已軟化態度，包括福利計畫受助家庭須尋找工作。會後雙方表示，會談富有成效，針對美債上限問題，不排除在周末達成協議。

在類股表現上，首季財報旅行社本業均見明顯好轉，暑假傳統旅遊旺季又將到來，山富單季賺逾2元最受矚目，五福、易飛網也連袂上漲。此外，政院拍版投資文創產業可抵稅，商演、演唱會復甦概念包括 華研、寬宏藝術、必應、寬魚國際，可望接續受到市場關注。

凱基投顧分析，統計近10年台股大盤在520前一周上漲機率約50％，當天上漲機率70％，後一周上漲機率高達80％，尤其520後多頭將明顯占上風。大盤一舉收復5日均線、10日均線、月線以及季線，化解均線糾結向下壓力。

另外，就技術面而言，台股已終結本波跌勢，並形成新一波轉折向上，顯示今年有520行情的機率相當高。