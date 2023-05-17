南港展覽館及龍潭購地案洗錢案，前總統陳水扁的兒子陳致中被判刑1年，併科罰金150萬元確定，陳致中已在11日入監，當天並向高雄地檢署繳清150萬元罰金，另陳致中與妻子黃睿靚被判沒收816萬多元美元不法所得，台北地檢署擬自先前特偵組查扣2人自瑞士匯返台灣的「海角7億」約2100萬美元部分或扁家被查扣大批資產中執行。

另黃睿靚遭判刑10月，併科罰金100萬元，緩刑4年，須支付公庫100萬元確定，台北地檢署已通知黃女公庫帳號，據了解，北檢給予黃的匯款期限至6月，只要黃女匯款入帳，即獲緩刑免坐牢。

陳致中、黃睿靚夫婦因「聽媽媽的話」，提供海外帳戶協助母親吳淑珍洗錢，因此陳致中被依洗錢罪判刑1年，併科罰金150萬元確定，黃睿靚判刑10月，併科罰金100萬元，緩刑4年，並給付公庫100萬元確定，2人另遭沒收816萬多元美元（約2.4億台幣）的不法所得。

陳致中11日入監時，已向雄檢繳清150萬元罰金，另黃睿靚部分，北檢已通知她公庫帳號，繳款期限至6月間。

至於2人另遭沒收不法所得816萬多元美金部分，北檢擬自當時特偵組查扣2人自瑞士匯返的「海角7億」或扁家大批資產中執行。

「海角7億」緣於吳淑珍2006年將Carman公司美金1600萬轉至胞兄吳景茂瑞士信貸銀行帳戶，艾格蒙聯盟懷疑洗錢，通報調查局洗錢防制中心，前調查局長葉茂盛將此情資通報前總統陳水扁，扁家遂展開海外資金大挪移。

吳淑珍指示兒子陳致中夫婦另開帳戶轉匯，陳致中夫婦遂通知瑞士日內瓦美林銀行人員來台辦理開戶手續，2007年錢陸續匯進美林、蘇格蘭皇家庫斯銀行，因資金達2100萬美金，折合新台幣7億多元，遭瑞士檢方凍結，並請求台灣司法互助，正式引爆扁案。

特偵組偵辦後，陳致中夫婦尋求認罪協商，同意將美林、庫茲銀行2100萬美金、匯回指定的台銀帳戶，瑞士從2010年5月21日匯款，至同年12月共匯回15次。

北檢自2011年、2014年2度向特偵組取得「海角7億」中的49檔外幣有價證券進行變現，卻因組合複雜，不易變價，北檢請求台銀協助，2015年全數變現約2億5000萬，已先執行吳淑珍4案判刑確定的2億罰金。

另特偵組2009年曾查扣大批扁家房產及資產，包括扁名下9筆土地，包括台南縣官田老家的土地、民生寓所土地及人文首璽土地等，也一併查扣地上的5棟建物。

特偵組當時也查扣扁家的銀行存款及股票資產，包括吳淑珍名下800萬元定存、陳致中夫婦在銀行的12筆定存，共計2110萬元，以及陳致中在華南永昌證券持有36檔、70萬股的股票，當年市值2453餘萬元。