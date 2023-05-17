鋒面明起接近台灣，天氣風險公司分析師林孝儒表示，明天晚上開始北部及西部陸續受鋒前雲系影響，有短暫陣雨或偶雷雨，周五鋒面移入，白天全台降雨增多，容易激發對流發展，有雷陣雨，西半部影響最劇，周六、日山區有雷雨機率，接著下波鋒面下周一、二靠近各地有雨，下周三鋒面漸遠離仍有降雨，等於明天起至下周三連7天都是容易有雷雨的天氣。

林孝儒今天在臉書表示，今天受偏南至西南風影響，西部晴時多雲，東部多雲，白天氣溫悶熱，午後山區有短暫陣雨機會。

林孝儒說，明天（18日）起大陸華南一帶再度有鋒面系統南下靠近，使台灣附近的西南風增強外，雲量也增多，氣溫持續悶熱，大氣不穩定，清晨前後南高屏有些零星短暫陣雨，午後山區也有短暫陣雨或雷雨機會，晚間至周五（19日）早晨鋒面更靠近，北部及西部受鋒前雲系影響，有短暫陣雨或偶雷雨。

林孝儒說，周五（19日）鋒面移入影響，白天起全台各地降雨增多，雖然鋒面結構不是很強，但還是容易激發對流發展，帶來短暫雷陣雨，降雨影響最多的西半部地區，尤其雷雨發生時多會伴隨顯著的雨勢，直到晚間鋒面減弱，各地降雨才減緩。

林孝儒說，周六、周日（20、21日）鋒面遠離，水氣還是多，各地多雲，午後山區有短暫陣雨或雷雨，接著下波鋒面下周一至下周二（22、23日）靠近，各地有雨。同時氣象局表示，下周三（24日）鋒面逐漸遠離，各地仍有局部短暫陣雨，因此提醒明天起至下周三受兩波鋒面影響，外出務必攜帶雨具、留意雷雨天氣。