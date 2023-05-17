通訊軟體發達，有事只要透過LINE傳訊息或打電話就能找到對方，不過有網友直言「超討厭直接打LINE電話過來的人」，引起許多人共鳴，認為可以先以訊息告知，因為不是無時無刻都方便接電話；還有網友加碼表示，「最討厭的就是先說『在嗎』，不直接講事情。」

一名女網友在Dcard發文指出，超級不喜歡直接打LINE電話的人，「有時候沒看訊息代表在忙，沒時間回或是想要晚點回。」她覺得除了家人或情侶，直接打電話找人超不禮貌，好奇是否有人跟她想法一樣。

許多網友都表示認同，「真的，我自己也是，有事就打在訊息欄，有空就會回覆了，幹嘛一定要打電話？」、「尤其是正在忙其他事情的時候，工作上遇到的很多客戶都是這樣，直接打來問問題」、「我也是，有時候真的很忙，接起來跟我說他好無聊，火氣都來了。」

也有網友點名另一種狀況讓人困擾，「還有剛問完『在嗎？』就直接打電話」、「我最討厭的就是先說『欸欸在嗎』，然後又不直接講事情。」、「或只問『有空嗎』，然後什麼都不說的。」

有些人則認為有急事打電話很正常，「直接打電話叫沒禮貌，你為什麼自己不關通話的通知，建議你不要有手機」、「超討厭明明有空不接電話的人，就是有急事才會用打電話的」、「我反而不喜歡回訊息，寧願對方打電話，用講的還比較快。」