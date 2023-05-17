夫妻相處，性生活協調與否，是關係和諧的重要原因之一。性治療師朱瓊茹指出，台灣每5對夫妻，就有1對已進入「無性生活」，她點出不想愛愛的原因，發現有7成夫妻，會把「太累、太忙」掛在嘴邊，逃避做愛。

嵩馥性健康管理中心性治療師朱瓊茹分享，遇過一名A小姐，性生活從交往時的每月1次，到婚後遞減為半年1次，現在「都在領年終（1年1次）」。她抱怨有時想找先生恩愛，結果總被「別煩、很累」拒絕，婚姻不知道如何走下去。

還有一名B先生，在妻子產後2年都處於關機狀態，求愛時妻常以「照顧小孩很累」打槍，要他自己解決。C小姐則控訴老公婚後沉迷電玩，兩人對話越來越少，「這樣的關係我覺得撐不下去了」。

朱瓊茹建議，想找回健康性生活，可先檢視自身情況，包括日常生活會不會溝通、工作壓力是不是長期過大，「疲勞與壓力是減低性慾的殺手」，必須適時調整生活步調，放鬆心情，才能把性慾慢慢找回來。

還有只重視自己的感覺，以及習慣吃快餐「草草結束」，這兩項都屬於比較自我，性愛過程是相對的，尤其女生更重視情感交流，而不是動一動就下班了。