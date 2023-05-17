綠島梅花鹿疑遭虐，台東縣府、綠島公所追查。

台東縣綠島鄉疑有野生動物遭虐， 1隻被鐵鍊拴著的梅花鹿遭到1位男子用腳狠踹，網友近日將影片貼在地方網路社群，引起撻伐。綠島鄉公所指出，正在追查影片中的民眾。台東縣政府強調，包括男子及拍攝者的行為，都已違反動物保護法，查獲將裁罰20萬元以上到200萬元罰金。

畫面中1名男子拉扯著被栓鐵鍊的1隻梅花鹿，不時抬腳狠踹梅花鹿的頭，鹿先是向後跌了一跤，隨後再度被強拉起來。影片拍攝的時間是5月15日，以直播方式播出，綠島民眾直呼太過分，太可惡了！並邀請大家一起揪出涉案男子。

綠島早期有梅花鹿園區，後因颱風園區受損，許多梅花鹿逃往山區，加上繁殖速度快，近年山區經常可見梅花鹿族群，居民粗估，島上可能有數百隻野生梅花鹿。

台東縣政府農業處長許家豪說，梅花鹿是一般野生動物，綠島也有民眾飼養，不過無論是野生還是飼養的梅花鹿，依法都不能虐待，據了解，綠島民間有不少人飼養梅花鹿，以提供遊客觀賞，但針對數量，目前沒有統計數字。

綠島鄉長謝賢裕說，這是非常不良的示範，希望說各位遊客來綠島玩，看梅花鹿的時候，若想要跟梅花鹿近距離接觸，也不要再有這樣子傷害動物的行為。

許家豪說，可對影片中的施暴男子處拘役2年以下有期徒刑或拘役，另外裁罰20萬元到200萬元的罰金。他也強調，這段影片應是同行友人拍攝，而在網路上直播虐待動物，同樣也違反動保法，可處1年以下有期徒刑，並可併科3萬元以下罰金。