余佩儒提到氫能產業涵蓋上游製氫、中游氫儲運、下游多元應用場景。上游依製氫方式，分為化石燃料製氫、工業副產品製氫、電解水製氫(綠氫)，其中，朝綠氫發展為實現淨零目標，而電解水製氫的關鍵角色即是電解槽。目前四大主要電解製氫方式包括發展較成熟的鹼性電解法(Alkaline Electrolysis)、質子交換膜電解(Polymer Electrolyte Membrane)，及新興技術陰離子交換膜(Anion Exchange Membrane)、固態氧化物型電解(Solid Oxide Electrolysis Cell)。

余佩儒觀察，全球電解槽2022年產能為13.8GW，國際能源總署(IEA)預估到2030年全球業者已規畫產能為61.3GW，主要來自歐洲和大陸兩大地區，但該產能規畫數值仍較淨零目標下的850GW需求存在很大缺口，為業者切入綠氫市場的機會。

歐洲電解槽領導業者致力產能的提升，營業範疇往下游端加氫站等布局，例如挪威Nel、英商ITM Power、法商McPhy，而在製氫技術選擇上除了鹼性/PEM外，成立於2017年的德商Enapter主打模組化AEM電解槽。更重要的是前述歐洲電解槽業者的客戶已擴展到亞太等地，透過示範場域創造產業外溢效益。

余佩儒表示，電解製氫現階段仍非台灣氫能產業發展首要之務，卻是國際上在發展綠氫投入的重點領域，台灣業者可思考的機會點為電解槽的關鍵零組件或系統整合(SI)角色。