亞翔股價自4月底以來緩步向上走升，近日上攻力道轉強，在績優題材激勵下，今（17）日開高後勁揚4.9％至62.1元，創2007年7月中以來15年10個月高價，早盤維持逾3％漲勢。三大法人近日亦偏多操作，上周合計買超達1萬4197張，本周迄今續買超805張。

亞翔2023年首季合併營收82.35億元，雖季減24.91％、仍年增9.39％，創同期新高、歷史第五高。毛利率「雙升」至8.91％，登近17季高。營業利益3.3億元，雖季減22.01％、仍年增0.05％，為同期次高，營益率雖「雙降」至4.01％，仍持穩近期高檔水準。

在營收規模、本業獲利及業外收益均持穩高檔，配合所得稅費用減少下，亞翔首季歸屬母公司稅後淨利3.41億元，季增達9.4％、年增達38.81％，每股盈餘1.42元，雙創歷史次高，獲利表現優於營收。

受惠專案工程進入施工高峰期，亞翔4月自結合併營收31.76億元，較3月28.87億元成長10％、較去年同期25.2億元成長達26.02％，回升至今年高點、改寫同期新高。累計前4月合併營收113.97億元，較去年同期99.28億元成長14.79％，續創同期新高。

亞翔先前法說時表示，去年因市場景氣熱絡、工程需求供不應求，使接單毛利相對拉升。今年台灣榮工比重可能略降，亞翔及蘇州比重將增加，整體毛利率有機會再提升。因公司客戶別不同，就亞翔目前在手及未來取得訂單觀察，對今年營收成長看法仍相對樂觀。

對於各地區展望，亞翔認為今年以新加坡及越南較樂觀，台灣亞翔及台灣榮工、中國大陸成都持平，蘇州則較悲觀，主因美國加強對中國大陸技術封鎖，對半導體相關市場相對趨於謹慎，但禁令帶動供應鏈前往東南亞建廠需求，在新加坡及越南將有所收穫。

亞翔2022年合併營收357.38億元、歸屬母公司稅後淨利9.99億元，雙創歷史新高，每股盈餘4.43元亦創近15年高點。董事會決議擬配息3.5元、為近15年高點，盈餘配發率約79.01％。公司將於6月26日召開股東常會。