喪家的文章疑似遭蔡培慧團隊及綠營網軍移花接木做梗圖，攻擊南投縣第2選區立委參選人游顥。（立委參選人游顥提供／楊靜茹南投傳真）

家屬對幫助他們的游顥及慈善團體感到抱歉，對消費他們的造謠者感到憤怒，痛斥造謠者喪盡天良。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣議員游顥接受國民黨徵召參選2024第2選區立委，挑戰剛補選上的民進黨立委蔡培慧，游顥得知竹山鎮民曾亮誠的家人過世沒錢辦喪禮，熱心引介手心向下慈善會等慈善團體協助處理喪葬事宜，卻遭疑綠營網軍做梗圖汙衊，受助人曾亮誠憤而提告，痛斥：「惡劣！沒有悲憫之心就算了，還消費亡者跟傷心的家屬。」

曾亮誠說，受助親戚是弱勢家庭，因家人過世沒錢買棺木，游顥得知引介手心向下慈善會等慈善團體協助，他與家屬滿懷感謝，未料相關文章遭蔡培慧團隊及綠營網軍惡意移花接木並到處散播，對協助他們的議員、善心團體很抱歉，而刻意消費他們、利用他們惡意攻擊的綠營網軍感到氣憤，16日控告綠營妨害名譽，幫捲入無妄之災的游顥、慈善團體討公道。

游顥辦公室主任石智伯表示，每人都會面臨喪親之痛，蔡培慧沒同理心、不關心家屬，無所謂，但綠營網軍涉嫌幫蔡培慧助選，竟將文章移花接木做梗圖毀損他人名譽，「游顥、手心向下慈善會等慈善團體做公益是事實」，卻汙衊游顥及慈善團體說謊，利用喪家喪親之痛來攻擊抹黑，簡直喪盡天良。

手心向下慈善會會長陳志忠忿忿不平指出，蔡培慧團隊沒有憐憫之心，心中只有選舉，為了抹黑對手游顥，竟利用喪家汙衊做善事的人，四處散布抹黑梗圖，像這樣的政客，實在很要不得，太會騙了！

石智伯砲轟，蔡培慧團隊為了打贏選舉，綠營網軍用匿名不斷攻擊游顥，相關的資料已經蒐證完畢，警方及調查站官員已鎖定特定對象並偵辦，盼警方、調查官能盡速將觸法的網軍繩之以法。