女輔導長登SWAG吐轉行心聲 喊「開創自己時代」曝尺度規劃 @chinatimesent

前中尉女輔導長「內內」過去和男友在營區激戰，自拍的性愛片因不明原因慘遭外流，兩人事後均被軍方記過、汰除。離開舒適圈後，內內宣布進軍成人平台SWAG，16日晚間她開直播與粉絲互動並回答問題，承認當初是自己提出要在營區拍片的，引起熱議。

內內16日深夜在SWAG開私密直播，需購票才看觀看，不過直播1小時就獲得百萬鑽石，超越首度直播的紀錄，也見證內內的超高人氣。性愛片外流的風波已過了3個多月，粉絲依舊很好奇這件事，內內耐心地解釋，當時手機裝MDM（智慧型手機自動化管理系統）時被偷翻拍，至於為何要在營區自拍？內內自嘲「我就是犯x」，還自爆「一開始是我先提出的」，說話風格十分直率；接著，有網友好奇營區連結是否較有感覺？內內直言：「當然會比較有感覺」，因為在不對的地方做不對的事。

直播結束後，內內在ig限時動態放上海邊清涼照，大力宣傳本周五傍晚16點到19點，與另兩名SWAG學姊會在西門町徒步區舉辦見面活動，「歡迎大家順路來找內內哦。」

內內與SWAG簽約2年，年薪比中尉高出5倍，預計可達300萬，她直言金錢是很大的誘因，目前先以大尺度影音和性感寫真為主，家人、男友都支持她的決定。而內內也提到簽約的另一個原因，是想呼籲其他同為網路性暴力的受害者，一定要為自己發聲，「我願意拍，不代表我願意被外流！」SWAG官方則表示，對女輔導長內內的加入感到非常興奮，認為她不僅能展現性感，也能傳達自我價值和面對困難的勇氣，充滿正向態度，必定是個很有影響力的人。

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