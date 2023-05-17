林姓男子涉嫌因持有毒品拒絕警方攔檢駕車逃逸自撞人行道。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

25歲林姓男子今天凌晨駕車行經台南市中西區民族路段停等紅燈時，因車內散發出毒品異味，被巡邏經過的員警察覺，正準備趨前攔檢時，他竟拒檢駕車逃逸，卻因太過緊張轉彎失控，自撞海安路人行道停下，警方在車內起出三級毒品K他命等物，但因林男聲稱身體不適，已先戒護就醫，將再深入追查毒品罪責。

警方調查，今天凌晨零點36分左右，林男駕駛白色自小客車行經民族路段停等紅燈時，因為車內散出毒品異味，被巡邏經過的市警二分局南門派出所員警察覺，正要上前攔檢時，林男看到警察趨近，竟然拒檢駕車逃逸。

不料，林男疑因緊張轉彎失控，僅開了30公尺，就自撞海安路人行道，隨即被後方趕到的員警喝令控制，並於車內發現總重7.16公克的數包K他命毒品、K菸、K盤等物品。

儘管林男並無明顯外傷，但因自稱身體不適，員警先戒護就醫診療，並留院觀察，將待他出院後，再究辦涉嫌持有毒品等刑責，並追查毒品來源。

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