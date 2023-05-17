教育部體育署要協助績優運動選手轉任科技業的工程師，卻被專家質疑是騙局。教育部長潘文忠今天表示，體育署一向以多元管道來協助願動選手規畫未來，未來將聽取一些過來人的經驗，讓績優運動手後可以繼續發展職涯。

教育部體育署昨天召開記者會，為落實政府照顧優秀退役運動選手之政策，委託高雄大學辦理「輔導運動選手從事半導體產業人才培訓先導實施計畫」，以國家代表隊選手優先報名為原則，透過先聘後訓方式，協助選手完成基礎訓練及進階訓練，至參與本計畫之科技公司擔任初級工程師。

「輔導績優運動選手從事半導體產業人才培訓先導實施計畫」推動期程自今年4月至2027年6月止，預計辦理3梯次，每梯次2年，實施對象以曾代表國家參加公開組及分齡(U23以下)

等級賽事之選手為優先。

如尚有名額則開放予曾參加國內6大綜合性運動賽會（全國運動會、全民運動會、全國原住民族運動會、全國身心障礙國民運動會、全國大專校院運動會、全國中等學校運動會）之選手報名

培訓方式採先聘後訓，每一梯次符合資格選手於錄取後由半導體科技企業先聘用為技術員，前半年為基礎在職訓練，後續1年半為進階在職訓練，之後通過考試即為初級工程師。

參與這項計畫的科技公司包括日月光半導體、華泰電子、穎崴科技、國巨公司及台虹科技公司參與培訓計畫，這5家企業目前針對第一梯次已經開出55個職缺。

不過曾在半導體業界服務超過10年的台灣運動產業協會理事長徐正賢在臉書砲轟，大學體育系畢業的畢業生，到半導體廠應徵「技術員」，基本上都會錄取。他認為，輔導優秀運動員就業，半導體又缺工，相關人員卻把二件事整併，「根本就是騙局」，荒謬到極點。

潘文忠回應說，體育署一向以多元管道協助選手規畫職涯，有些人轉任跟原本運動專長相關的教練或去體育事業工作，但也有些人去企業工作。「輔導績優運動選手從事半導體產業人才培訓先導實施計畫」在推動過程，將聽取更多選手及過來人的意見後，讓績優運動選手退休後仍可繼續發展職涯。