搶先拿下聽牌優勢的七六人，再度於東區準決賽倒下，第一步球團選擇開除總教練瑞弗斯（Doc Rivers），近期也傳出明星控衛哈登（James Harden）將鳳還巢回到火箭，據《ESPN》記者羅威（Zach Lowe）報導，同樣打到東區次輪的尼克正在觀望恩比德（Joel Embiid），七六人過去打出「相信過程」（Trust the process）口號面臨著大危機。

尼克和七六人都在東區準決賽中敗北淘汰，只是對兩者的期待大不相同，布朗森（Jalen Brunson）在季後賽打出令人尊敬的表現，幫助尼克成為大黑馬一路闖進次輪，未來有望成為季後賽常客；七六人在近2年大幅補強，主控位置將班西蒙斯（Ben Simmons）升級成為哈登（James Harden），期待在季後賽大顯身手，卻仍無法避免連續3年止步東區準決賽的慘劇。

總教練瑞弗斯已遭七六人球團解雇，哈登也被爆出將不會執行球員選項投奔自由市場，最有可能的下家會是老東家火箭，這讓七六人想要更接近總冠軍賽的難度越來越高，羅威提到，無論恩比德（Joel Embiid）對七六人是否還有信心，他認為尼克正在遠遠觀察他的狀況。

「恩比德熱愛七六人，但他也明白球隊現在的情形，馬克西（Tyrese Maxey）無法成大器。如果我能代表尼克球團，我不會去追求唐斯（Karl-Anthony Towns），恩比德才是我交易的目標。」羅威指出尼克在未來7年的選秀會中握有10支首輪籤，蘭道爾（Julius Randle）、巴雷特（RJ Barrett）和奎克利（Immanuel Quickley）也是極具吸引力的交易籌碼。