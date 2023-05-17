第三勢力內戰！時代力量黨主席王婉諭16日指出，時代力量不會與「顏清標、鍾東錦這種黑金勢力站在一起」，而柯文哲帶領的民眾黨不僅會，還會一而再、再而三巧遇支持。民眾黨立委賴香伶今回應，柯文哲與鍾東錦過去並不熟識，而是基於禮貌性互動。

王婉諭昨在臉書撰文指出，從民眾黨創立之初，「將柯文哲送進總統府」就是民眾黨成立的目的，這就註定了民眾黨只能是柯文哲的民眾黨，民眾黨就是為了柯文哲競逐權力的遊戲而存在。

王說，從這裡開始，柯文哲忘記了民眾對他的期待，改變台灣的政治文化，降格為改變台灣的政治權力，為了從藍綠手上奪取政治權力，柯文哲不但沒有超越藍綠的政治文化，反過來抄襲藍綠的政治文化，甚至堂而皇之的毫不掩飾。王婉諭直言，為了從藍綠手上奪取政治權力，撿到籃子都是菜完全不是問題，也不必顧慮各種意見的首尾一致，反正今天媒體報導完，明天民眾就忘記。

王婉諭稱時力不會跟顏清標、鍾東錦這種黑金勢力站在一起，柯文哲帶領的民眾黨不僅會，還會一而再、再而三的巧遇支持。

對此，民眾黨立委賴香伶指出，柯文哲與鍾東錦過去並不熟識，也是在地方活動慢慢認識，而是基於禮貌性互動，若說柯文哲跟鍾東錦過從甚密，都不是事實，都是公開活動場合，鍾東錦當時對於酷克雲很有興趣，他們在溝通這件事情。

賴香伶也說，第三勢力彼此之間理念溝通，還存在這麼多誤解有點可惜，民眾黨在國會發揮務實的態度，很多法案都希望堅持，以民為本，不以政黨利益思考，這就是民眾黨的理念，並不是沒有理念，只是在為柯文哲選舉。