時尚網紅莫莉（Molly）經常出席全球各大精品活動，她16日受邀出席Gucci在南韓舉辦的時尚大秀，不過卻被網友發現，她遇到南韓女星IU（李知恩）時竟趁機伸手抓住對方，雖立即被保鑣打斷，但可見IU表情有些尷尬，讓網友怒批「超級丟臉，這個舉動讓人看了好不舒服！」

日前網友在Dcard以「Molly在GucciCruise24抓IU手的行爲合適嗎？」為題發文，同時曬出IU出席時尚活動Vogue的側錄影片，當中可見IU在走路過程中，先是向親切地揮手，但下一秒手就被人抓住，當鏡頭轉向後，才發現抓住她手的人正是台灣網紅莫莉，IU一開始先是禮貌地向莫莉點頭，但未停下腳步繼續往前，而莫莉仍緊緊抓住IU的手腕，直到IU露出些微尷尬表情，才在保鑣介入下分開。

原PO直言：「追韓娛追到現在一直有一個問題困擾超久，就是molly怎麼可以跟這麼多當紅明星拍照哈哈哈哈，原本挺佩服她能夠當個成功追星人，但後來慢慢看到蠻多粉絲不論是推特以及IG都覺得不妥」影片曝光後，立刻引發熱議，Vogue也將影片下架重發，但事後原PO找出其他視角影片，發現莫莉就早已悄悄地尾隨在IU身後，並不時確認現場情況，一度想趁空檔上前但失敗。

IU出席時尚活動遇到網紅莫莉，竟被緊抓手不放。（圖／翻攝自Dcard）

對此，網友紛紛留言怒轟「IU很明顯已經把她手推開了還繼續抓，看到前面甚至在尾隨就覺得超恐怖」、「IU很尷尬欸，手一直被拉著，又要被保鑣帶往前走」、「說好聽是搜集，事實上就是在蹭蹭蹭」；此外，還有網友爆出她過去參加時尚活動時，曾隔人手戳丁海寅，還有同場與NewJeans 成員Hanni的合照，對方也是一臉尷尬。