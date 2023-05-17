拜登政府準備比照軍援烏克蘭模式，首度對台灣動用總統提撥授權，提供5億美元規模的軍備。國防部長邱國正證實，這是美方額外援助，不算在軍購項目內的武器，但強調是延宕交貨的武器裝備，美方將現貨或以其他替代來救急或彌補，如果依照邱國正說法及金額比對，極有可能是目前因俄烏戰爭，導致延遲交貨的標槍飛彈、刺針飛彈及拖式飛彈三種軍品。

因為邱國正雖然未明說，但他強調「例如哪種武器沒有來，先把模擬器或有關彈種先送過來。」從這句話研析，幾乎可確定，目前已對美採購的飛彈項目中，模擬器及發射器已運來台灣，卻尚未獲得飛彈的項目，就是以上三種項目。

據了解，美國持續軍事援助烏克蘭，令庫存武器數量急劇萎縮。美國國防承包商雷神技術公司（Raytheon Technologies）執行長海斯（Greg Hayes）透露，俄烏戰爭開打10個月以來，美國已消耗「標槍」反坦克飛彈與「刺針」便攜式防空飛彈，分別相當於5年及13年產量。

因美方庫存武器萎縮，卻影響到我國為強化國軍反裝甲和防空戰力，我國對美採購400枚標槍飛彈、500枚刺針飛彈以及1700枚拖式飛彈。目前這三項採購，均符合邱國正所稱，「模擬器及發射器已運來台灣，卻尚未獲得飛彈。」

目前標槍飛彈的發射器全數雖於去年12月運抵，但400枚飛彈仍在產製中，根據美方交貨期程，預計在今年下半年丶明年，將各交運200枚標槍飛彈到我國。

刺針飛彈交貨時程，包括陸軍250枚，美方承諾2025年可一次全數交貨；海軍採購的250枚刺針飛彈，也是2025年一次交貨。

在拖式飛彈方面，據悉，台美雙方原敲定2022年先交運460枚拖式飛彈、改良式目標獲得系統46套、專用悍馬車46輛，2024年再補上1240枚、改良式目標獲得系統54套、悍馬車54輛。目前專用悍馬車已經陸續抵台。