根據統計，台灣有超過200萬人腎衰竭、近10萬人接受洗腎治療。腎臟科醫師表示，國外研究證實，薑黃、咖啡、水、褪黑激素這4種食物與飲品，可保護腎臟功能，甚至可逆轉腎衰竭，以免步入洗腎人生。醫師提醒，咖啡具有強大的護腎功能，但建議民眾喝現磨咖啡，以避免飲用發霉的咖啡豆，反而傷腎。

腎臟科醫師江守山在《逆轉腎不洗腎》YouTube中表示，過去認為腎臟受損無法逆轉，但越來越多研究發現，許多食物可以改善腎功能、逆轉腎衰竭，包括薑黃、咖啡、水、褪黑激素。

他表示，根據一項前瞻性的雙盲對照研究，針對頑固性的紅斑性狼瘡腎炎病患，薑黃可提升腎功能，減少血尿、蛋白尿的問題。

咖啡已被證實可護腎。他表示，國外研究指出，一天2杯黑咖啡可維護腎臟功能，所謂1杯是指15~18克的咖啡豆所製作的咖啡。「民眾最好飲用現磨咖啡，避免飲用已磨成粉的咖啡，以確保咖啡並非發霉或有瑕疵的咖啡豆所製成。」

他表示，若體內水分不足，腎臟會因毒物濃度高而受損，「除非是因心臟衰竭等造成的水腫，建議每人每天要喝2500毫升的水。」

至於原被用來調整時差的褪黑激素，他表示，現已被證實，可對抗糖尿病腎病變、肥胖引起的腎病變，許多食物有褪黑激素，例如咖啡、開心果、酸櫻桃。