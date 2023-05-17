在經過一個小時的府會兩黨領導人會談後，麥卡錫表示，雙方在提高債限的協議上仍然存在很大的分歧，但「有可能在本周末之前得到協議，要達成協議並不是那麼困難」。

相較與麥卡錫的樂觀，民主黨人的態度則保守一些，但白宮以「富有成效且直接」來形容這些協商。

拜登表示，與會領導人達成「壓倒性的共識」，即債務違約根本不是一種選擇，我們的經濟將因此陷入衰退。雖然還有工作要做，但各方正朝著確保美國不會首次違約的方向前進。

拜登並表示他對共和黨不會考慮增加收入的方式感到失望。

提高富人稅和公司稅做為政府支出財源，是拜登2024年財政預算的關鍵部分。

共和黨人已經拒絕投票支持提高約31.3兆美元的聯邦政府債限， 除非拜登與其民主黨人同意削減預算支出。不過，共和黨籍參院領導人麥康諾（Mitch McConnell）在會後表示：「我們知道我們不會倒債」。

美國財政部長葉倫日前已經提出警告，除非國會表決通過提高債限，否則最快在6月1日美國政府的部分債務就可能違約，這將對美國和全球經濟造成的「災難性」影響，美國經濟將承受巨大打擊，而美元作為全球儲備貨幣的地位也將受到動搖。

在美國可能倒債進入倒數計時之際，白宮宣布拜登縮短亞洲行程。延至周三啟程前往日本的拜登表示，他將頻繁與國會領導人通話，白宮則表示總統返國後將與國會領袖會面。

回顧2011年所發生的債限之爭，當時美國的債信評級遭到歷史性的調降，不僅導致美股大跌，也推升了政府的借貸成本。

目前類似的僵局再度重演，令投資人備感不安，美國政府債務的保險成本飆升至歷史新高。根據Reuters/Ipsos周一完成的民調，約四分之三的美國人擔心政府倒債將使其家庭受到重創。