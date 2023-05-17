大陸國家統計局17日發布4月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，商品住宅銷售價格較上月整體漲幅下降、二手住宅較上月漲幅下降更為明顯，各線城市商品住宅銷售價格較去年同期上漲或降勢趨緩。

商品住宅銷售價格較上月整體漲幅下降。從新房看，以4月份與上月相比，一線城市新建商品住宅銷售價格上漲0.4％，漲幅比上月略擴0.1個百分點，其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.6％、0.4％、0.2％和0.3％；二、三線城市新建商品住宅銷售價格分別上漲0.4％和0.2％，漲幅比上月分別下降0.2和0.1個百分點。

從二手房看，整體漲幅下降更為明顯。以4月份與上月相比，一線城市二手住宅銷售價格上漲0.2％，漲幅比上月下降0.3個百分點，其中，北京、廣州和深圳分別上漲0.1％、0.3％和0.5％，上海由上月上漲0.7％轉為下降0.2％；二三線城市二手住宅銷售價格均由上月上漲轉為持平。

另與去年相比，一線城市商品住宅銷售價格上漲、二三線城市降勢趨緩。4月份，一線城市新建商品住宅銷售價格上漲2.0％，漲幅比上月擴大0.3個百分點；二手住宅銷售價格上漲0.9％，漲幅比上月下降0.2個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格由上月下降0.2％轉為上漲0.2％；二手住宅銷售價格下降2.2％，降幅比上月收窄0.2個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別下降1.9％和3.6％，降幅比上月分別收窄0.8和0.3個百分點。