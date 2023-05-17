▲竊嫌陳男被帶回現場，向警方指認偷竊拆卸鋁門窗條。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲竊嫌陳男指認偷竊拆卸的鋁門窗條。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲竊嫌陳男偷竊拆卸的鋁門窗條。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市碇內有民眾路過的港務局廢棄宿舍「東暖新村」時，發現有可疑男子正在拆鋁門窗，懷疑是小偷便報警。警方獲報後立即趕往現場，小偷發現警察後心虛拔腿就跑，不過嫌犯腳程較快，警方持續在後方跟追。而有路過的熱心民眾看見警方大喊抓賊，當場「出腿相助」絆倒嫌犯，只見嫌犯以滑壘之姿狼狽「仆街」，透過這場另類的「警民連線」，順利將嫌犯逮獲，全案依竊盜現行犯偵辦。

見警追捕小偷 熱心民眾義助一「腿」之力 順利絆賊逮人

基隆市警察局第三分局碇內派出所表示，於16晚間6時許接獲民眾報案，該轄港務局廢棄宿舍「東暖新村」內疑似有小偷。後警方火速趕赴現場處理，只見竊嫌發現警方後隨即心虛爬上圍欄逃逸，警方也隨即翻越近2公尺高的圍欄繼續追捕，但嫌犯腳程不慢，警方也只能在後持續跟追。

後有路邊熱心民眾發現警方在抓賊，情急之下當場助一「腿」之力伸腿絆賊，急著「落跑」的竊嫌完全沒預料到這隻「神來之腿」，加上跑速較快，一踢到整個人以滑壘之姿狼狽「仆街」，當場被警方順利逮獲，結束這場追捕。

警方表示，竊嫌為54歲的陳男，因見港務局廢棄宿舍有鋁門窗，想將其拆卸後變賣，不料偷到一半時竟被警方發現才逃跑。陳男後續也被警方帶回現場，指認其已偷竊卸下的鋁門窗條，全案將依竊盜現行犯偵辦。

第三分局呼籲，民眾應提升防盜觀念與措施，「警力有限，民力無窮」，維護治安、打擊犯罪需要全民共同合作，無論於任何時、地，發現可疑人、事、物，均請主動撥打「110」電話反映，或主動就近向派出所報案，使警方能迅速到場處理，警民共同維護社會的安全。