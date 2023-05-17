公東高工以國產材創作特色家具。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

公東高工以國產材創作特色家具。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

公東高工以國產材創作特色家具。（台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）

台東林管處與公東高工攜手創作國產材特色家具，5月26日起進駐高雄左營新光三越百貨公司，展期至6月4日，並邀請屏東林管處合作展出。

公東高工是培育木材加工及工藝創作人才的搖籃，更是發展國產家具產業的重要據點，校方培訓出的選手參加國際技能競賽屢獲佳績，木工技術深獲世界肯定，設計製作的家具也獲各界人士青睞及喜愛，特別是傳統接榫、結構接合工料等技術。

近年在林務局及台東林管處導入多項資源支持下，公東高工於人才培力及產業發展上扎根前行，這次家具展絕大部分的產品，均是運用國產木材結合木工技巧，並加入原住民文化及工藝，將文化元素與傳統技藝巧妙的融入家具產品。

台東林管處表示，這場家具展的作品運用了疏伐木紅檜、台灣杉、柳杉及漂流木紅檜、牛樟、扁柏等。師生們依不同樹種材料特性設計及製作產出高方桌、併板方餐桌、達悟圓桌、書桌、辦公桌、併板魯凱餐桌、方凳、原民風矮櫃、原民風長凳、板型餐椅、原民風魚簍燈、圓滿、螢幕架等28款做工精緻及蘊含美學概念的家具，呈現台灣優質的原木素材及手工全榫卯結構的技術，展售期間歡迎民眾前往選購，或至公東木藝KTUS Wooden Art粉絲專頁留言訂購。

台東林管處長吳昌祐表示，這次家具展是台東處與公東高工合作推動國產材加值計畫的第3年成果，目的是使國人更認識及使用國產材，讓國產材成為提升居家生活品質及兼顧友善生態環境產業發展的具體實踐，更呼應政府積極推動淨零政策的核心主軸。