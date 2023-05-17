又要停水了！配合龍潭三坑原水站施工，南桃園39萬戶才剛結束大停水39小時，因應桃園捷運綠線施工，北桃園和新北市共23萬戶，將於6月12日大停水逾36小時，兩市市政府和台水公司正研商討論應變配套，降低民眾不便。

配合桃園市政府捷運工程局辦理捷運綠線工程，自來水公司將辦理「桃園區介壽路1200 mm管線臨遷工程」，停水用戶數達22萬8327戶，其中6萬1203戶位於新北市、16萬7124戶位於桃園市。

捷工局證實因辦理捷運綠線G06站連續壁工程，底下管徑1200 mm自來水管線必須遷移，6月12、13日將停水2天，最長恐達36小時，因新北用戶在管線末端，恐會超過40小時，因此目前也在討論配套，恢復供水後可能會先將前端供水閥先關掉，讓水通至管尾，避免停水過久，降低衝擊和不便。

捷工局指出，因停水區域範圍包括新北市、桃園市，2市政府正進一步研商配套和應變措施，全力降低民眾不便。