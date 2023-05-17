市場推估公司派、改革派各自徵求委託書，最可能結果是15席董事中，一方取得八席、另一方七席，僅過半卻未能過2/3，導致未來新光金重大議案難過關，新光金董事提醒金管會應提防。

黃天牧今於立院財委會備詢，會前受訪表示，金管會對新光金股東會經營權競爭是中立的，希望不要影響金融市場秩序，尤其保戶、存款人、投資人，也要注意「金金分離」的分際，對於最後股東會選完後的態勢，金管會關心但維持中立。

黃天牧說，這屆股東會選出來的董事會，重要的是要健全新光金與子公司的經營，包含擔負起必要的增資義務，尤其對新光人壽2026年接軌IFRS17過程中財務能力上的準備，現在的股東要競逐新光金控制權時，就要做好金控對子公司相關義務責任的準備。

黃天牧指出，金控股東會選出董事會，有金控法上的責任，金控法36條要求金控對轉投資子公司要確保健全經營，金控法第53條要求金控對持有股份的相關子公司有增資義務，金控法第56條也要求金控對銀行、保險、證券子公司發生業務或財務狀況顯著惡化時，不能支付其債務或有損及存款人利益之虞時，金控應協助其回復正常營運。

若新光人壽在增資時，另一派董事不願增資或杯葛，金管會會介入嗎？黃天牧表示，這是假設議題，盼股東以新光金保戶、存款人、投資人利益為念，相信關心新光金發展的股東，會知道符合新光金最大利益，包含永續發展、保戶、存款人、投資大眾。

新光金董事林伯翰16日指出，台新金去年6月到10月間五度來函新光金，最終開出以0.584股台新金換1股新光金的方式合併。黃天牧也表示：「我第一次聽到這事。」還要再了解始末，若在重訊上有違反法規，證期局一定會處理，現在不方便表示意見，將密切觀察留意。