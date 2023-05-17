時碩第一季合併營收11.4億元，年減12％；稅後淨利0.62億餘元，年減49％；EPS從去年同期1.72元降至0.76元。時碩表示，第一季汽車傳動應用營收占比28％、汽車安全應用占比19％，汽車零件營收合計47％；半導體、自行車及工業儀表等相關產品的工業應用營收占比48％、航太應用營收占比從去年4％提高至5％。

時碩表示，時碩汽車零件營收年減幅逾15％，主因是大陸電動車降價、今年7月1日起實施國家第六階段機動車污染物排放標準，買氣出現觀望。此外，工業應用銷售則受到高階及電動自行車主要客戶與終端品牌需求急凍，各階供應鏈飽受庫存之苦，營收年減13％；航太應用銷售受惠全球航空產業復甦，相較去年成長43％。

時碩指出，時碩4月合併營收近3.37億元、月減12.62％，年減11.76％；前四合併營收14.78億元，年減12.03％。

時碩主管強調，2023年上半年因高通脹、利率上升、投資減少、持續的地緣政治衝突等市場不確定因素，以及全球經濟放緩，將導致終端需求減弱，使得時碩今年銷售更具挑戰性。持謹慎保守來經營管理，下半年有機會隨著庫存去化反轉回溫，時碩將持續不斷優化流程和產品結構，以確保最佳的生產效率，並加強供應鏈管理能力，希望為公司及股東實現預期的經營成果。