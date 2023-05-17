台南市大南門碑林擁有62座珍貴石碑，是目前國內石碑數量最多的地方，極具珍貴歷史價值，惟受到去年0918強震影響，碑林亭發生結構性梁柱裂損、瓦片與混凝土塊崩落等，台南市政府文化局比照古蹟修復標準，針對碑林亭啟動搶修，預計9月完成修復。

南市府文化局指出，大南門碑林是日據昭和10年（1935年）舉辦台灣博覽會，搜羅台南各處古碑殘碣並陳列展示，又稱「大碑林」，碑林亭已有80多年歷史，雖挺過0206美濃地震，但去年918地震後，出現柱裂、瓦片崩落等情形，所幸碑林都完好，為確保碑林能長長久久被保護好，啟動修復計畫。

文化局指出，除了大碑林，「小碑林」則位於赤崁樓，兩處合計保存石碑數量94件，為台灣最大、最具盛名的碑林。大南門碑林亭修復工程期間，文化局也同步於安平樹屋朱玖瑩故居推出「印刷的先驅－大小碑林拓本」特展，展出珍藏11件石碑拓本，並介紹石碑文化及「拓碑」知識，引領大家進入碑碣的世界。

文化局指出，目前大碑林存放62件石碑，有8件經審議登錄為古物類的文化資產，包括改建臺灣府城碑記、護理臺澎兵備道臺灣府正堂蔣德政碑、風神廟接官亭暨石坊圖、恭修萬壽宮碑記、萬壽宮圖、五妃墓道、嚴禁佛頭港貨物分界獨挑碑記、嚴禁錮婢不嫁碑，更顯珍貴 。

而62件石碑可區分為紀功碑、修建碑、建築圖碑、修建捐題碑、墓道碑以及示告碑共6大類，每一方碑記都有一則故事，蘊含沿革、紀事、頌德、捐題、示禁、圖碑等豐富史料，可讓後人透過石碑紀錄了解府城歷史故事。

文化局表示，碑林亭雖無文資身分，但為重要空間載體，因此也比照古蹟修復標準，請專業傳統匠師修復，維持原貌不變；另經與結構技師評估、文化資產委員討論，柱子將增加內部鋼筋數量，並借助科技進步技術，使用超高性能混凝土工法進行結構強化，提升碑林亭結構安全。