肝臟在體內扮演重要角色，但現代人過於忙碌，不正常的作息往往對其無形中造成傷害。營養師吳欣陵就指出肝臟具有代謝、合成跟分泌、貯存、異化、清除等5大重要功能，因此，日常保養就顯得很重要。她也特別推薦5種護肝食物，如綠色蔬菜、蛤蜊、優質蛋白質、魚油、黑芝麻等，讓人吃出肝臟的活力！

吳欣陵在臉書粉絲頁「吳欣陵營養師」發文指出，熬夜已成現代人家常便飯，肝臟對身體明明如此重要，而人們卻長期未給予它足夠休息，此舉無疑對健康影響深遠。關於肝臟的5大功能必須要好好認識：

1、代謝：血糖衡定，以維持身體的能量供應；醣解作用，以減少過多葡萄糖在血液中的濃度，避免對身體造成損害；糖質新生 ，幫助人體應對長時間的飢餓和營養不足。

2、合成跟分泌：膽汁能幫助消化和吸收脂肪；白蛋白能調節水分和電解質平衡；凝血因子則可以促進血液凝固，保護人體免受出血的威脅。

3、貯存：肝醣、三酸甘油酯、鐵、銅、脂溶性維生素、維生素B12。

4、異化：肝臟有助荷爾蒙的代謝和調節血清蛋白，運輸重要物質和調節免疫系統。

5、清除：膽汁排出廢物及毒素。

●想要護肝該吃哪些食物？吳欣陵推薦以下5種食物：

1、 綠色蔬菜：含有維生素B，是肝臟代謝能量的好幫手。

2、蜆仔/蛤蜊：富含牛磺酸，可減少脂肪囤積於肝臟。

3、優質蛋白質：幫助肝臟修復。

4、魚油：含Omega-3脂肪酸，幫助抗發炎。

5、黑芝麻：含芝麻素，能幫助抗氧化，避免自由基的攻擊。

根據衛福部統計，台灣每年約1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌。慢性肝病及肝硬化為全國主要死因的第9位，肝癌更是全國癌症死因的第2位，因此，養護肝臟刻不容緩。吳欣陵也提醒，除了搭配好的飲食外，優先改變生活型態才是最佳解方。