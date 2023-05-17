國民黨中央預定今（17）日在中常會宣布，徵召新北市長侯友宜為2024年總統參選人。國民黨台北市議員李彥秀則在臉書透露藍營支持者焦慮的心聲，並強調今後不僅是徵召提名完畢，更是藍軍團結的開始。

李彥秀今發文指出，有位已白髮蒼蒼的藍營支持者問她「藍營最後能團結嗎？我的孫子真的要上戰場了嗎？我已經焦躁到來掛身心科門診」，李彥秀則握著她滿是皺紋的雙手表示「對不起，讓妳擔心了」，並強調國民黨一定會團結，徹底下架獨裁專制的民進黨政府，臨別前，這位老阿嬤仍緊握她的手並重複道「拜託了！一定要團結！」

「今天過後，不僅僅是徵召提名完畢，更是藍軍團結的開始」。李彥秀認為，侯友宜、鴻海創辦人郭台銘支持者的情緒需要受到關心與呵護，這些基層支持者不僅僅是藍軍的根基，更是臺灣穩定的力量，「團結、呵護、守候」也將是所有藍軍從政同志的責任。

李彥秀預言，面對民進黨2024總統參選人賴清德以網軍側翼、全黨之力、國家機器，捍衛個人權力與民進黨利益，國民黨沒有悲觀的權利，更沒有私心的本錢，只有團結一致，才有機會贏得中華民國的未來。李彥秀最後也喊話老阿嬤，「請放心，我們不會讓您失望的」。