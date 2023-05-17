光寶科今天舉行股東會，由董事長宋明峰及邱森彬親自主持，邱森彬表示，光寶自主研發的雲端電源解決方案、高階光電半導體的工控與綠能應用、電動車充電、LED車用照明與感測、以及5G AIoT等，在111年均展現亮眼的成長動能，其中雲端物聯網營收占比達 33%，光電部門營收占比20%，兩部門高端產品毛利率皆分別超過25%與30%，雖然今年第2季車用光電半導體佔比僅有20%多，但資訊消費產品佔比43%，雲端佔比30%以上，不論從產品組合、業務形態以及營運體質來看，光寶都已是截然不同的公司。

光寶透過擴大策略性研發投資與佈局，優化產品組合，翻轉營運模式，111年營收來自系統產品與解決方案的比例快速增長，有別於過去以銷售元件、模組為主的業務模式，為進一步聚焦核心事業長期發展，集中企業資源與提升經營績效、競爭力及股東價值，光寶科111年底已完成影像事業部以營業讓與方式轉讓立景創新科技。

在汽車電子事業方面，邱森彬表示，汽車電子成長除了來自電動車(EV)與車用電子市場需求提升外，主要仍來自具備領先的產品開發速度、高度自動化製程效率與各項高端產品出貨順暢，如：高速直流電充電樁、整合散熱模組的高階LED車燈照明、以及用於先進駕駛輔助系統(ADAS)的車用影像模組等，在111年都有亮眼的表現，其中EV充電樁年營收成長超過三倍，除了既有美系EV客戶業務持續增長、擴大供貨給歐洲、美國的主要充電運營商外，更贏得北美傳統車廠EV的訂單、進入高階商用EV車隊市場。

因應全球產業短鏈化的趨勢，光寶科也加快全球化佈局的腳步，111年宣佈越南二期廠區正式啟用、中和數位大樓動土興建，預計 114年完工；董事會亦通過高雄二期廠房預算案，6月2日動工破土，未來作為雲端運算、高階電源管理系統、EV充電樁及5G網通產品在台灣的生產基地，美國達拉斯工廠於112年擴增產能，提供資料中心電源管理系統與EV充電樁兩大事業部門北美客戶在地生產、就近供貨的優勢。

邱森彬表示，美國廠預計第3季完成進駐設備，第4季開始試產，雖然美國廠進度較預期延後半年到8個月，但只要明年7月以前能符合美國政府要求51%當地交貨要求即可，預計明年就會有營收貢獻。

光寶科今天股東會通過111年財報及各項議案，光寶科111年營收1770.83億元，年增5%，營業毛利為332.62億元，年增9%，營業淨利為150.73億元，年增16%，經過近年來的策略轉型後，光寶高成長與高價值的核心業務大幅提升，營業毛利率從107年的13%提升至111年的19%，營業淨利率由3.6%提高至8.7%，每股盈餘由3.42元提升至6.19元。